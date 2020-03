Tecladista de Bon Jovi dio positivo por coronavirus

El tecladista de Bon Jovi, David Bryan, reveló a través de redes sociales que el test al que se sometió dio positivo por coronavirus.

"Acabo de recibir mis resultados hoy y obtuve un resultado positivo para el coronavirus", comenzó. "He estado enfermo durante una semana y me siento mejor cada día", expresó el músico.

Bryan dijo que estuvo en cuarentena la semana pasada e instó a sus fanáticos a no tener temor por la enfermedad. "¡Por favor no tengas miedo! Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana", escribió.

"Cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Por favor, ayuden unos a otros. ¡Esto terminará pronto!", expresó.