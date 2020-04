Tigre de un zoológico de Nueva York dio positivo por coronavirus

Un tigre del zoológico del Bronx, en Nueva York, dio positivo por coronavirus, y se convirtió en lo que se cree que es la primera infección de Covid-19 conocida de un animal en los Estados Unidos.

Según explicaron desde el recinto en declaraciones recogidas por The New York Times, el tigre malayo de cuatro años llamado Nadia, y otros seis tigres y leones que también se han enfermado, habrían sido infectados por un empleado del zoológico que aún no mostraba síntomas.

"El primer animal comenzó a mostrar síntomas el 27 de marzo, y, por el momento, todos están bien y se espera que se recuperen", señalaron desde el parque, que ha estado cerrado al público desde el 16 de marzo en medio del brote de coronavirus en Nueva York.

El hallazgo plantea nuevas preguntas sobre la transmisión del virus en animales. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) -que confirmó el resultado de la prueba de Nadia en su laboratorio veterinario- aseguró que no se conocen casos del virus en mascotas o ganado dentro del país.

"No parece haber, en este momento, ninguna evidencia que sugiera que los animales puedan transmitir el virus a las personas o que puedan ser una fuente de infección en los Estados Unidos", dijo la doctora Jane Rooney, veterinaria y funcionaria del USDA.

Además la experta recomendó no realizar pruebas de coronavirus de rutina en animales, en zoológicos o en otros lugares, ni en empleados de zoológicos.

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal con sede en París, algunos investigadores han intentado comprender la susceptibilidad de las diferentes especies animales al virus y determinar cómo se propaga entre los animales.