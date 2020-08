Todo Curicó pasará a cuarentena tras aumento de Covid-19

El gobernador de la Provincia de Curicó anticipó que la cuarentena urbana por Covid-19 que rige a la ciudad se ampliará a toda la comuna.

El confinamiento total en la comuna de Curicó comenzará a regir desde las 05.00 horas del lunes 10 de agosto, debido a los aumento en los contagios producto de la pandemia.

"El ministro de Salud nos confirmó que se amplía la cuarentena para toda la comuna de Curicó y, entonces, sectores como Los Niches, Sarmiento, Tutuquén van a estar también en cuarentena y necesitamos de la responsabilidad de todos para superar esto", dijo el gobernador Roberto González.

El jefe de zona del Maule, Hugo Lo Presti, agregó que "los responsables no es el carabinero, no es el militar, no es el funcionario de salud, es cada uno de nosotros. Respeten las medidas de confinamiento, de distancia social y que no nos anden fustigando al respecto".

Desde Intendencia del Maule aseguraron que este jueves se realizará una reunión en la Gobernación de Curicó junto al alcalde, Javier Muñoz (DC), para determinar medidas adicionales para enfrentar, después de siete semanas de cuarentena urbana, la primera total en la comuna por pandemia.