Trump plantea una "reapertura" post Covid-19 por fases, zonas y sin calendario

El gobierno de Donald Trump presentó este jueves su plan de "reapertura" económica y social post coronavirus para Estados Unidos por fases, zonas y sin un calendario establecido.

El líder estadounidense dejó en manos de los gobernadores de los estados la decisión de cuándo adherirse al plan de reapertura, aunque dejó claro que los que cumplan con los requisitos y así lo deseen podrán hacerlo a partir de mañana mismo.

Trump, de hecho, aseguró que 29 de los 50 estados del país están en condiciones de iniciar la reapertura mañana viernes en la fase uno de tres.

A esa fase uno se podrá acceder si los casos de coronavirus han decrecido en un periodo de 14 días y los hospitales operan en situación de normalidad.

Las escuelas seguirán cerradas, las visitas a las residencias de ancianos prohibidas, se pedirá a los ciudadanos que eviten concentraciones de más de 10 personas, se seguirá incentivando el teletrabajo y negocios como restaurantes, gimnasios o cines podrán abrir cumpliendo con normas de distanciamiento social.

First phase for individuals: 🔺 Vulnerable individuals shelter in place 🔺 Maximize social distancing in public 🔺 Avoid groups of 10+ 🔺 Minimize non-essential travel https://t.co/gdCIY9wJP8 pic.twitter.com/Fmb56oEIDA

In Phase One, employers should accommodate those in vulnerable populations, encourage telework, bring employees back to work in phases, and minimize non-essential travel.https://t.co/gdCIY9wJP8 pic.twitter.com/DUok6qNPD4