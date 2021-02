U. de Chile, Colegio Médico y Minsal reafirman seguridad de Coronavac, ante suspicacia de inmunóloga

La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y las autoridades sanitarias refutaron las declaraciones de la inmunóloga y académica de la misma casa de estudios, María Carmen Molina, quien aseguró que los "adultos mayores no deberían vacunarse con Sinovac".

La experta conversó con el medio Vocería Virtual y llamó a "creer en los experos, no en el Minsal", agregando que la vacuna "en algunas personas puede favorecer la enfermedad. La efectividad de Sinovac no supera el 50%, pero adicional a eso, no es tan buena la inmunidad en las personas mayores de 60".

En base a estas declaraciones, a través de un comunicado la facultad de medicina de la Universidad de Chile llamó a la población "a vacunarse contra el Covid-19. Las vacunas analizadas y autorizadas por las entidades especializadas nacionales e internacionales, incluyendo la vacuna Sinovac, son seguras y han demostrado una óptima efectividad".

"La vacunación másiva, junto al cumplimiento de las medidas de prevención es, al día de hoy, la mejor alternativa para contener la pandemia", agregó el texto que, además, fue compartido y respaldado por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

Frente a las múltiples dudas planteadas aquí el respaldo de la @uchile a este proceso de vacunación. https://t.co/u4QYXrepCe — Izkia Siches Pastén (@izkia) February 3, 2021

Expertos llaman a vacunarse con confianza

En tanto, la directora médica del proyecto Sinovac Chile, Katia Abarca, llamó a "vacunarse con confianza".

"Me preocupan esos mensaje (contra las vacunas) porque en algunas personas puede generar desconfianza", agregando que "no hay ninguna preocupación al respecto (vacunación contra la influenza y vacunación contra el Covid-19), lo que no está estudiado todavía si se puede dar en el mismo momento".

Asimismo el inmunólogo Alexis Kalergis conversó con Cooperativa señaló que un estudio clínico estableció la seguridad e inmunogenicidad en personas mayores de 60 años.

"Pudimos revisar (el estudio) y se ven claramente los resultados de inmunogenicidad en personas mayores de 60 años (...) El registro del estudio es NCT04383574 y se puede buscar en www.clinicaltrials.gov", señaló el experto.

La campaña comunicacional del Gobierno

El ministro de Salud, Enrique Paris, explicó que realizarán una campaña comunicacional para tranquilizar a la población y demostrar que la vacuna en totalmente segura.

"Vamos a hacer una campaña comunicacional también, donde pedimos que los líderes de opinión, tanto de la oposición como el oficialismo, la universidades, los centros de estudios colaboren a difundir (información sobre) la vacuna segura (...) para los mayores de 60 años", señaló el titular de Salud.

Asimismo, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, reafirmó en una entrevista a Radio Infinita, que "las vacunas son seguras, eficaces y de calidad, hacemos un llamado a la gente a que asistan a los vacunatorios, cuando corresponda con su edad, para poder vacunarse".