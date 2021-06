En El Primer Café de Cooperativa, Cristián Valenzuela, dirigente del Partido Republicano, abogó por no renovar el estado de excepción con motivo de la pandemia y afirmó que el Gobierno usa "sus herramientas para otro tipo de fines, como el control social o político". Para el abogado, "el toque de queda claramente no tiene nada que ver con la pandemia, sino que con otro tipo de controles: el control de la población, prevenir que la gente salga en las noches, controlar la seguridad". Y si bien considera que esos efectos son positivos, "las cosas no se arreglan con toque de queda".

