Vecinos de La Cisterna denuncian amenazas de inmobiliaria y temen desalojo en medio de la pandemia

Un grupo de vecinos de un edificio en La Cisterna teme ser desalojado en medio de la pandemia luego de que recibieran diversas notificaciones de la inmobiliaria anunciando la medida.

Los habitantes del inmueble de calle Goycolea, perteneciente a la empresa Odesa, reconocen adeudar varios meses de arriendo, pero apuntan a los efectos de la pandemia, que los tiene con sus contratos suspendidos o derechamente sin empleo.

"Nos están mandando correos para ser desalojados. Te amenazan de que tienes que desalojar -que requiere de una acción judicial- o te ingresan a Dicom. Mandaron un correo de que estaban todos ingresados a Dicom (...) Está toda la gente asustada. No tienen dónde ir. Yo tengo cuatro hijos, ¿dónde voy a ir? (...) Te llaman por teléfono, te amenazan, que tienes que desalojar el edificio, entonces uno no sabe qué se puede hacer. No se cuenta con nadie, no hay ayuda del Gobierno", dijo el vocero de los vecinos, Jorge Gutiérrez.

Gutiérrez dice que incluso para desalojar tienen que pagar para retirar sus cosas y destacó que han recibido la orientación de la Municipalidad de La Cisterna, la que también les entregará mercadería ante la situación en la que se encuentran.

Por su parte, el abogado de la inmobiliaria, Reinero García de la Pastora, dijo a Canal 13 que están "absolutamente asombrados de lo que están indicando en estos momentos estos pobladores porque es falso, lo que está diciendo este señor en cámara, por favor, que tome el documento que indica el desalojo y lo muestre, no existe. Acá lo que tenemos es un grupo de personas organizadas que ha decidido llamar a la televisión para intentar forzar una situación falsa".

En este escenario, los vecinos piden un entendimiento que les permita seguir habitando el lugar y no quedar a la deriva en medio de la pandemia.