El número de suicidios en Canadá se redujo 32% durante la pandemia

El número de suicidios en Canadá se redujo 32 por ciento durante el primer año de la pandemia, comparado con la cifra registrada durante el mismo periodo del año anterior, según un estudio que achaca la caída al apoyo económico y social proporcionado por el Gobierno a la población más vulnerable.

El estudio, publicado en la revista médica Journal of the Royal Society of Medicine, señala que entre marzo de 2020 y febrero de 2021, el número de suicidios en el país se situó en 7,34 por cada 100.000 habitantes. Entre marzo de 2019 y febrero de 2020, antes de la pandemia, la cifra había sido de 10,82 muertes por cada 100.000 habitantes.

La tasa de suicidios es la más baja en el país en más de una década. La reducción es más significativa porque el nivel de desempleo en el país aumentó de 5,7% en 2019 a 9,5% en 2020.

En términos absolutos, la reducción supuso que el número de muertes fue de 1.300 personas.

Los autores del estudio explicaron que la reducción del número de suicidios durante la pandemia se produjo en un momento en el que las autoridades del país adoptaron una serie de "medida extraordinarias de sanidad pública" para reducir la diseminación del Covid-19 entre la población.

Pero a pesar de que las medidas provocaron un importante aumento del desempleo, la intervención de las instituciones públicas para limitar el impacto económico sobre la población, así como el enfoque en medidas de salud pública, permitieron reducir el número de suicidios.

Por eso, los autores concluyeron que "las intervenciones gubernamentales que tienen como objetivo general reducir las medidas de inseguridad (económica, de vivienda y sanitaria), así como servicios psiquiátricos proporcionados a tiempo, deberían ser una prioridad como parte de una estrategia nacional para la reducción de suicidios, no solo durante pero también una vez que concluya la pandemia de Covid-19".

El principal autor del estudio, el profesor de psiquiatría y farmacología de la Universidad de Toronto Roger McIntyre, declaró al periódico The Globe and Mail que la reducción demuestra que se pueden hacer cosas para reducir las tasas de suicidio.

Añadió que las ayudas económicas y el aumento del apoyo a la salud mental proporcionados por el gobierno canadiense durante la pandemia, son las razones de este descenso de los suicidios.

Al principio de la pandemia, Ottawa ofreció una ayuda de 2.000 dólares mensuales durante 28 semanas a las personas que perdieron su empleo por el Covid-19. Y a los estudiantes, que habitualmente trabajan para pagar sus estudios, 1.250 dólares al mes durante 16 semanas.

El Gobierno también ayudó a pequeñas y medianas empresas para que mantuviesen en plantilla a sus empleados y tomó medidas para evitar los desahucios.