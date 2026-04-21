El ISP español concluyó que la homeopatía es un placebo y ordenó retiro masivo de productos

La Agencia Española del Medicamento (AEMPS) publicó este martes un informe sobre la homeopatía que concluye "de forma categórica" que sus efectos son "similares al placebo" y, en cumplimiento con la normativa europea y nacional, dijo haber finalizado un proceso de regularización que ha resultado en la retirada de más de 1.000 productos.

Para elaborar el estudio 'Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad', la AEMPS analizó 64 informes sobre la homeopatía y sus efectos publicados desde 2009.

Así, pudo comprobar que la mayoría de los estudios que sugieren beneficios de la homeopatía son de baja calidad metodológica, mientras que "a medida que aumenta la calidad y el rigor de los ensayos clínicos, el supuesto efecto de la homeopatía disminuye hasta desaparecer".

Desde el punto de vista científico, según subrayó, los principios de la homeopatía "chocan con las leyes de la física y la farmacología actual".

Como ejemplo, la AEMPS explica que en diluciones habituales usadas en productos homeopáticos, como la 12CH, que es cuando se mezcla una parte de la sustancia original con 100 partes de disolvente 12 veces consecutivas, "es matemáticamente imposible que quede una sola molécula del ingrediente original en el preparado".

Una disolución de sólo 6CH "equivale a disolver un sobre de azúcar en todo el mar Mediterráneo", según su nota.

Limpieza de mercado

Además, Sanidad dijo haber retirado del mercado 1.032 productos tras finalizar un proceso de regularización, por lo que ya no existe en España ningún producto homeopático con indicación terapéutica autorizado.

Los 976 que permanecen registrados han demostrado ser inocuos y tienen prohibido por ley incluir cualquier indicación terapéutica en su etiquetado.

Riesgos a la salud

La AEMPS señaló que, aunque existe la creencia popular de que estos preparados son inocuos por ser "naturales", se han notificado reacciones adversas graves como intoxicaciones por mala dosificación y casos de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición.

Y advirtió de que el principal riesgo de estos productos es el abandono o retraso de tratamientos médicos con eficacia demostrada.

España sigue así una tendencia global de instituciones sanitarias que ha llevado a Francia y el Reino Unido a eliminar la financiación de productos homeopáticos, un proceso que ya está en marcha en Alemania, mientras que Australia y Estados Unidos exigen que se advierta sobre su falta de base científica.