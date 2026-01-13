El aumento sostenido del cáncer de piel ha encendido las alertas a nivel mundial. En los últimos años, esta enfermedad ha crecido en 40% y solo en 2024 provocó la muerte de cerca de 600 mil personas, pese a ser uno de los tipos de cáncer con mayores posibilidades de prevención cuando se detecta a tiempo.

En ese contexto, el dermato-oncólogo Nelson Lobos, médico de la Clínica Alemana y miembro de la Comisión Nacional del Cáncer, advierte sobre los riesgos reales de la exposición solar y desmonta mitos asociados al bronceado.

En esta entrevista, el especialista explica cómo protegerse adecuadamente de los rayos del Sol, qué zonas del cuerpo requieren mayor cuidado, cómo interpretar el índice de radiación ultravioleta y cuál es el uso correcto del protector solar, además de detallar los principales tipos de cáncer de piel y las señales de alerta que no deben ser ignoradas.

