Chilena está atrapada en aeropuerto de China a causa de restricciones por coronavirus

Una joven proveniente de Hualpén, Región del Biobío, se encuentra varada en un aeropuerto de China por las restricciones que existen en el país asiático con el resguardo del coronavirus COVID-19.

Vannesa García es una estudiante de ingeniería comercial de la Universidad de Católica de Concepción que viajó a China a realizar un programa de intercambio durante cinco meses para aprender chino mandarín, lo que finalizaría este fin de semana.

Sin embargo, la joven sufrió la cancelación de su vuelo y se encuentra actualmente atrapada en el aeropuerto de Chengdu, al suroeste de China, tras el cierre de las fronteras del gigante asiático.

"Estoy durmiendo en el piso, tapada con casacas, con polerones, haciéndome paredes con mis maletas para que no me entre el frío. No he comido mucho porque he agotado el último dinero que tenía en taxi, tren y ha sido bastante duro en este minuto", narró García.

En tanto, la madre de la universitaria, Mónica Sánchez, indicó que el consulado chileno en China se puso en contacto con su hija para ofrecer ayuda.

Además, la madre de la joven explicó que "su pasaje lo tenía para el 16 (de febrero) de Chengdu a Sao Paulo y Sao Paulo a Santiago. Fue cancelado, logramos que ella saliera de donde estaba hospedada a la estación de trenes y llegar al aeropuerto, porque así nos daba la seguridad de buscar un vuelo de ahí y comprárselo para que se viniera".

La progenitora criticó que su casa de estudios no se puso en contacto con la familia, y que han tenido que gestionar todo por su parte.

Las últimas cifras indican que las muertes por coronavirus en China aumentaron a 1.523 fallecidos, más 66.492 casos de infectados hasta ahora, y que debido a esto han reforzado la salida de personas del país.