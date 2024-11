EEUU confirmó primer caso de gripe aviar en un niño

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron este viernes que fue detectado un caso de gripe aviar en un niño residente en el estado de California, lo que supone el primer contagio de un menor de edad registrado en el país.

El niño, del que no se informó su edad, se recupera de la enfermedad, informaron los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) realizó una investigación sobre la posible fuente de exposición del menor al H5N1, pero hasta el momento no se ha identificado.

Todos los miembros del hogar del menor informaron tener síntomas, por lo que se procedió a recolectar muestras de cada uno, que dieron negativo para gripe aviar.

"El rastreo de contactos continúa, pero actualmente no hay evidencia de propagación de persona a persona de la gripe aviar H5N1 de este niño a otros", indicó CDC en un comunicado.

CDC has confirmed an H5 bird flu case in a child in California. The patient had mild symptoms, received flu antivirals, and is recovering. The public risk assessment remains low, but people should avoid exposure to sick or dead animals, including wild birds, poultry, cows, and… pic.twitter.com/ObmbrVZGX1