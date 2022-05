Joven que siente atracción sexual por objetos pololea con un avión

Sarah Rodo, de 23 años, se ha hecho viral en redes sociales luego de contar que mantiene una relación con un avión.

La alemana contó a The Mirror que tiene una parafilia llamada objetofilia, lo que significa que se siente atraida sexualmente a objetos inanimados.

Rodo ha intentado tener relaciones con humanos, pero dice que el avión Boeing 737 llamado "Dicki" la hace sentir completa.

"Me he sentido atraído por los objetos desde que era adolescente; lo noté por primera vez cuando tenía 14 años. Antes del avión, estaba en el ICE 3, que es un tren expreso", contó.

La mujer contó que ahora toma vuelos regularmente para poder estar cerca de "Dicki". También tiene un modelo con el que duerme todas las noches.

"Me di cuenta de que no me atraían las personas cuando no quería acurrucarme o íntimar con ellas, a diferencia de mis objetos en los que deseo abrazos y tener intimidad. ¡Es el mejor sexo que he tenido!", agregó.

"Sentí amor de inmediato y solo quiero estar con él todo el tiempo; me hace la persona más feliz", reflexionó.