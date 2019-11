Un grupo de jóvenes dejó que un amigo que no sabía nadar muriera ahogado, tras tirarse a un estanque de agua. La víctima se llamaba Jaffer Ayub, tenía 19 años y se había tirado en Rukmoddin Darga, en la India. No solo no lo ayudaron, sino que grabaron la horrorosa secuencia. La policía llegó a la casa de los imputados por dejar morir al joven, que según su familia era el sostén de su casa pues su padre es alcohólico.

