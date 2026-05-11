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Tópicos: Sociedad | Sucesos

Atacó a una foca y habitantes de Hawái lo encontraron y golpearon

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un turista lanzó una roca al animal y ahora además enfrenta cargos judiciales.

Atacó a una foca y habitantes de Hawái lo encontraron y golpearon
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Un hombre con residencia en Seattle, de visita en Hawái, fue grabado cuando desde la playa lanzó una gran roca a una foca monje, también conocida como foca hawaiana, especie endémica del archipiélago y en peligro de extinción.

Según los testigos, cuando fue increpado, el sujeto gritó que era "lo suficientemente rico" para pagar cualquier multa, pero terminó detenido tras la respectiva denuncia; y aunque luego quedó citado por la autoridad medioambiental, el incidente incluyó también una golpiza.

Esto porque a través de redes sociales comenzó una cadena para identificar al individuo, hasta que dieron con su paradero en la isla de Maui y al menos un habitante lo golpeó con violencia mientras trataba de escapar, según confirmaron medios locales.

El ataque al animal fue condenado por el alcalde y la comunidad locales y mantiene un expediente abierto en el Department of Land and Natural Resources.

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