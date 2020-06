En Taiwán, un auto Tesla Model 3 chocó contra un camión volcado en una autopista, pese a los gestos del chofer del vehículo pesado. El impacto no fue a alta velocidad y el conductor salió casi ileso. Lo curioso del caso es que este vehículo cuenta con un sistema llamado autopilot (piloto automático), el que no pudo evitar el impacto. La empresa Tesla ha aclarado que si bien entrega una autonomía apreciable, no es un coche autónomo y que el humano a bordo es el responsable del control. Medios taiwaneses consignan que el conductor tenía activado el sistema, pero que él debió estar atento.

