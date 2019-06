Bar permite a sus parroquianos acariciar y jugar con ratones

Al estilo de los cada vez más comunes "cafés de gatos", en los que los clientes juegan con estos felinos, un bar de San Francisco (EE.UU.) propone este fin de semana a quienes se acerquen hasta allí hacer lo mismo pero con ratas.

Las personas que no tengan asco podrán tocar y acariciar a los roedores. La Mazmorra de San Francisco se encuentra repleta de roedores desde el jueves y hasta el sábado para los amantes de estos animales y a los curiosos que quieran "jugar" con ellos.



Eso sí, no ser trata de guarenes ni ratones de alcantarillas. Los responsables del establecimiento aseguraron a EFE que son roedores "domesticados, limpios y seguros" aportados por la organización sin ánimo de lucro Ratical Rodent Rescue. También pidieron que "no se hagan cosas raras" con los animales.



Se trata de una experiencia temporal de solo tres días y el precio de acceso son 49,99 dólares, con los que se incluye, además de los 30 minutos para jugar con las ratas, una visita interactiva de una hora al "lado oscuro" de la historia de San Francisco.



A los asistentes se les permite sujetar a los roedores con las manos, dejar que "escalen" por las piernas, brazos y otras partes del cuerpo e incluso a que reposen sobre la cabeza, lo que ha hecho que algunos clientes se hayan expuesto a que el animal les orinase encima.