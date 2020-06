Cisne murió luego de que adolescentes rompieran sus huevos

Una historia que parte el corazón: una cisne hembra murió en las islas del canal de Manchester en Kearsley (Inglaterra) de pena, luego de un cruel ataque a sus huevos y el abandono de su pareja.

Según informa un medio local, los hechos ocurrieron cuando un grupo de jóvenes decidió arrojar piedras y ladrillos al nido del ave. Tras el brutal ataque, tres de los seis huevos que allí se encontraban quedaron destrozados.

Para peor, otros dos desaparecieron cuando el animal fue atacado por varios perros y solo uno quedó intacto, como lo muestra esta foto. El ataque ocurrió a fines de mayo, pero recién fue consignado ahora por medios ingleses.

This story has really irritated me. What the fuck are parents actually doing - if your kids are spending their time killing wildlife and vandalising things, you've fucked up. I'm sick of parents allowing this shit behaviour.https://t.co/l9ulGCt11B