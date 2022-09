"Cochinadas y barbaridades": Joven hace un llamado a dejar de escuchar reggaetón y se hace viral

Una joven colombiana abrió todo un debate en redes sociales, tras publicar un video en el que hace un llamado a dejar de escuchar reggaetón por el machismo de algunas de sus letras.

A través de su cuenta de TikTok, Ana María Vélez aseguró que "tomé la decisión de sacar el reggaetón de mi vida. Te están vendiendo la imagen de una mujer idealizada, que lo 'mueve rico' y perrea hasta abajo porque el hombre tiene fama, dinero y poder, tal como si fuera un político".

"En sus videos y en sus letras nos están queriendo decir que somos influenciables y manipulables con cualquier cosita que nos traen. Porque así somos, muy fáciles", aseguró la joven en tono sarcástico, "si ustedes se ponen a escuchar atentamente las letras de esas canciones, es como un hombre morboso diciéndonos cochinadas y barbaridades".

La joven aseguró que aceptar que alguien le hable así no es respetarse a sí misma, razón por la cual decidió dejar de escuchar al género musical, "porque yo me valoro, me respeto y no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así y que lo acepten".

El video generó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales: "Por fin una chica coherente, ojalá todas fueran como tú", "respeto tu opinión, nunca al escuchar esta música hubiera pensando lo que tú piensas" y "no porque escuches algo tienes que ser así, hay miles de canciones que hablan lo mismo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.