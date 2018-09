Compañía busca a catadores de pizza con un pago envidiable

¿Te gustan las pizzas? ¿Amas hasta la que tiene piña? Una empresa de hornos portátiles está buscando catadores de pizzas para probar sus productos, lo que pueden ganar hasta 660 mil pesos chilenos en un solo día.

La compañía Ooni busca medir la efectividad de sus hornos para cocinar este alimento, sin que pierda su esencia y sabores. Obviamente, se necesitan amantes de esta preparación italiana, quienes tendrán que cocinar los productos.

Los modelos son Uuni3 y Uuni Pro, los que llegan a 500 grados celsius. Lo mejor es que no debes estar en ningún país en específico para postular.

"Puedes estar en cualquier lugar del mundo; si te contratamos, te mandaremos uno de nuestros hornos directamente para que comiences a cocinar de inmediato", informa la compañía.

Los que quieran el trabajo, deben mandar un video de un minuto a jobs@ooni.com, explicando por qué merecen ser uno de los elegidos y sus habilidades culinarias. Pueden postular hasta el 14 de octubre.

We're looking to hire Pizza Taste Testers! Help us come up with new recipes, try out our new products, and tell the world how awesome Ooni pizza ovens are - these are paid (and, we think, very cool) roles! Read more: https://t.co/yIsHr8c9Pq