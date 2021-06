Compró una casa y descubrió manchas de sangre y una silueta humana

Un video que parece sacado de una película de terror causó furor en TikTok, donde una usuaria mostró cómo encontró espeluznantes marcas en el piso de su casa nueva.

"No estaba preocupada al saber que alguien murió en mi nuevo hogar, pero imaginen mi sorpresa cuando arranqué la alfombra y encontré esto", comentó la mujer en un registro que ya tiene más de cinco millones de reproducciones.

En el lugar había manchas de sangre y marcas de un plumón negro como si se tratase de la escena de alguna investigación con una silueta humana dibujada: "Caso 091101" se lee junto a la fecha 19 de enero de 2018.

El video viral recibió miles de comentarios, con algunas personas pidiéndole que indagara más sobre qué ocurrió y otros que creen que se puede tratar de una broma.

