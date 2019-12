Conocida tuitera denunció violación durante transmisión en vivo

Un dramático relato realizó, durante una transmisión en vivo de Instagram, la polémica joven conocida como "Naya Fácil", quien acusó haber sido violada en una fiesta.

"Yo fui abusada. No hablé los primeros días. No subí historias contando lo que me había ocurrido porque me sentía muy, muy mal", confesó la joven.

Su crudo testimonio se viralizó y la transformó en trending topic en Twitter.

Según relató, fue un desconocido quien abusó sexualmente de ella y nunca hubo consentimiento: "yo estaba muy ebria, borracha. A esta persona no la conozco (...) no sé ni cómo se llama, escuché su nombre, pero estaba mal. Estaba tan ebria que no podía decir que no".

"Siento que estas cosas se tienen que saber. Aunque yo preste servicios sexuales, no tengo porque callarlo", afirmó.

La joven, además, explicó por qué recientemente ha publicado imágenes de pastillas que está tomando, pues tras acudir a exámenes médicos se las dieron para prevenir infecciones, enfermedades sexuales o un eventual embarazo.

"Yo hice la denuncia, pero no puedo funarlo todavía porque necesito papeles que demuestren, ni siquiera la Justicia cree en mi voz", acusó.