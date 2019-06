¿De qué color las ves? La ilusión óptica con esferas que se volvió viral

Una ilusión óptica se viralizó en redes sociales durante los últimos días, mostrando la imagen de un grupo de esferas que aparentan ser de tres colores distintos. Sin embargo, todas tienen el mismo tono.

El dibujo suma más de 190 mil Me Gusta en Twitter y fue explicado por su creador David Novick, profesor de Ingeniería en la Universidad de Texas, en EE.UU.

A three-color confetti illusion with spheres, which appear to be yellowish, reddish, and purpleish but in fact have exactly the same light-brown base color (RGB 255,188,144). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/ro1zpVxLm2