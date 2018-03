Denuncian agresión a mujer que vendía huevitos de chocolate en un mall

La prepotente actitud de una mujer contra una vendedora ambulante en el supermercado de un mall ha causado indignación en miles de usuarios de Facebook.

La hija de la vendedora de huevitos de chocolate publicó un video en la red social, denunciando que la mujer, quien también vende sus productos en el lugar, botó su mercadería al suelo y la pateó. "Nos trató peor que perros", escribió la joven.

Según su relato, la mujer llegó con prepotencia, agresividad, y amenazas de golpes si utilizaban "su esquina" en el supermercado Líder del Mall Plaza Tobalaba.

"Me da pena y vergüenza ajena ver este tipo de actos insólitos de gente sin educación... Quedé tan anonadada que no supe ni responderle porque yo no soy mala clase", agregó.

La publicación ha sido compartida más de 25 mil veces en pocas horas.