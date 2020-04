Dos amigas se ganaron la lotería debido al error de una de ellas

Dos amigas de Canberra, Australia, ganaron un premio de 2,2 millones de dólares australianos (unos 1.200 millones de pesos chilenos) en la lotería, después de que una de ellas comprara un billete por error, según informa la compañía Oz Lotto.

Ambas se conocieron en un antiguo trabajo y se turnaban para jugar: una semana compraba una el boleto y la otra, su compañera. "Ni siquiera me tocaba a mí esta semana, compré el billete por error pensando que era mi turno". ¡Estoy tan contenta de haberlo hecho!", dijo.

Lo hicieron durante 20 años y esta es la primera vez que consiguen el primer premio. Las amigas tienen la tradición de guardar sus ganancias anuales para disfrutar de ellas en diciembre. Ahora será especial.

"Siempre ahorramos nuestras ganancias a lo largo del año para un hermoso almuerzo de Navidad y luego nos damos un capricho con una compra". "¡Pero esta Navidad va a ser un poco diferente!", afirmó. Las amigas se repartirán el premio gordo.

