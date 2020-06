El difícil momento que vive Elizabeth Ogaz por la cuarentena

A Elizabeth Ogaz, la cuarentena le ha venido muy mal. A esta trabajadora mujer de La Calera, región de Valparaíso, las medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19 la han afectado en lo laboral y en el riesgo a su salud.

"Soy diabética, hipertensa y tengo hipotiroidismo. No puedo salir a vender parches curita ni mis productos de goma de eva a la calle", contó a La Cuarta Ogaz, que trabajó en la casa de Sergio Jadue y María Inés Facuse, aunque no tiene un personaje en "El Presidente", de Amazon.

Sobre la serie, Ogaz dijo que "no estoy ni ahí con esa señora. Tampoco estoy ni ahí con Jadue, a pesar de que hicieron una serie de él. Un caballero el otro día me dijo: "oiga, usted debió haber salido en la serie y yo solo me reí".

"Económicamente estoy mal. Fui a inscribirme en abril para una caja de mercadería y todavía la Municipalidad no me la viene a dejar. Tampoco me dan los bonos del Gobierno, porque tengo mucho puntaje en la ficha de protección social", agregó.

"Vivo con mi esposo, que trabaja barriendo, y mi hija, que cuida un abuelito. Mi esposo estuvo tres meses sin trabajar. Bienes Nacionales me dio una casa, pero no me alcanza para pagar los 110 mil mensuales. Estoy al tres y al cuatro. Más encima, tengo que comprar un remedio para la diabetes que me cuesta 50 lucas", remató.