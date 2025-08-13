Finlandés alució con aparato común en hogares chilenos: "Nunca había visto algo así"

Un tiktoker finlandés que reside en Chile alucinó con un aparato clásico que se suele usar en los hogares chilenos durante el invierno: el calientacamas.

A través de sus redes sociales, Sebastian Hedberg explicó que "hace mucho frío ahora en Chile y, como ustedes saben, rara vez las casas chilenas tienen calefacción. Estoy aquí en mi habitación congelándome".

Fue entonces que el influencer decidió preguntarle a la persona que le arrienda cómo podría entrar en calor pese a tener múltiples mantas, ante lo cual el sujeto le indicó que revisara el dispositivo que se encontraba junto a su cama.

"Damas y caballeros, es un colchón calefactable que calienta la cama. No sé si soy tonto, pero nunca he visto eso en mi vida", aseguró el creador de contenido.

El tiktoker explicó que el dispositivo "tiene un interruptor: nivel 1, nivel 2 y apagado. Lo puse en nivel 2 y no bromeo, este chico se convirtió en la cosa más cálida del mundo. No sé si soy retrasado, pero nunca había visto algo así".

El video rápidamente se viralizó y llenó de comentarios de chilenos que se sorprendieron al enterarse de que el calientacamas no es común en otros países.