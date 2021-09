Fue a tomar cerveza y se perdió por cuatro días en una jungla

Un hombre de 78 años llamado Franciscus Hohannes van Rossum salió el pasado 31 de agosto de su casa a las dos de la tarde para tomar una cerveza y todos perdieron su rastro.

El hombre holandés vive junto a su esposa en la provincia de Phetchaburi y luego de tomarse cinco botellas de cervezas en el bar del lugar, decidió subirse a una moto y abandonar el lugar.

Primero pasó a un monasterio budista y luego el bosque de Khong Ta Bang, donde fue alcanzado por una tormenta que lo desorientó e impidió poder volver.

"Estuve tratando de llamarlo la noche en que lo vieron por última vez, pero no respondió, así que fui al bar. No estaba allí", contó su esposa, que luego pudo ser contactada por teléfono.

Era Franciscus, quien le confesó que se fue con la moto al bosque y no sabía dónde estaba. Por la tormenta se cortó la comunicación y no pudieron volver a ponerse en contacto hasta 24 horas después.

Al segundo llamado, él contó que se le iba a descargar el teléfono, que "estaba exhausto y necesitaba ayuda". Su esposa llamó a la policía y comenzó la incesante búsqueda que comenzó por el monasterio y después siguió en el bar.

A las 11 de la noche del viernes 3 de septiembre, el jubilado fue encontrado durmiendo en un charco después de la fuerte tormenta dentro del bosque de Khong Ta Bang.

Picado por mosquitos, agotado y deshidratado, consideró un milagro haber sido salvado. "Pensé que me iba a morir. La batería de mi teléfono estaba agotada, mi motocicleta se había quedado sin gasolina y estaba lloviendo. No había nada para comer. Me sentí tan aliviado cuando escuché a la gente local. Me salvaron la vida. Estoy tan feliz de estar a salvo y ver a mi esposa nuevamente", contó.