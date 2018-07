Hombre récord se cortó las uñas luego de 66 años

Si en un par de semanas las uñas de la mano empiezan a incomodar, lo que hizo Shridhar Chillal es realmente inexplicable. En 1952, el hombre indio se dejó crecer las de la mano izquierda hasta niveles surrealistas.

Pasaron 66 años y el mundo no se parece en nada al de ese entonces, pero recién ahora Chillal se cortó sus curvas y amarillentas garras. El hombre ostentaba el récord Guinness .

Chillal, originario de Pune, India, llegó a tener 909,6 centímetros entre sus cinco dedos y se las cortó en una ceremonia celebrada en "Ripley's Believe It or Not!" en Nueva York. En 20 minutos se acabaron 66 años de espera.

El hombre de 82 años se dejó crecer las uñas cuando tenía 14 años. "Tenía un poco de miedo que mi estatus de celebridad se esfumara, pero hoy después de estar aquí me di cuenta que me convertí en una verdadera celebridad. Ahora, mis uñas serán recordadas", dijo Chillal.

Su mano quedó alterada por el largo de las uñas, tal como se ve al final del video.