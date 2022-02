Influencer se someterá a reducción de pene para sentirse "100% coreano"

Un influencer británico llamado Oli London expresó su deseo de someterse a una cirugía de reducción de pene y provocó polémica internacional.

Según él, se identifica como "transracial" y quiere sentirse "100% coreano" por lo que planea esta nueva operación.

"No quiero ofender a la gente con esto, pero en Corea (el promedio del) pene es como 3,5 pulgadas (casi 9 centímetros)" aseguró London a Newsweek. "La gente me trolea todo el tiempo. Me dicen 'oh, no puedes ser coreano, no eres 100% coreano' y yo quiero ser 100% coreano", dijo el sujeto no binario, que prefiere los pronombres 'él' y 'ellos'.

Hasta ahora, Oli se ha hecho cirugías faciales con el fin de parecerse al cantante Jimin de BTS: "Incluso tendría una reducción de pene para que sea, como, el promedio coreano. Así de lejos estoy dispuesto a llegar. Me lo puedo hacer en Tailandia que es más barato", declaró.

Datos sin sustento, burlas y críticas

Su anhelo de operarse y sentirse coreano le ha valido múltiples críticas en redes sociales. Es más, varios usuarios señalaron que sus cifras sobre el tamaño del pene en Corea no tienen un sustento científico y se basan, más bien, en estereotipos.

Making your pp smaller still doesn’t make you 100% Korean — Shronk (@Theunkndmn) January 29, 2022

🤡 This is not actually true.. Its a stereotype thing.. In fact REAL SCIENTIFIC RESEARCH shows the UK have smaller — Xena (@Nirvanamolly) January 29, 2022

El tema llegó incluso a un conocido programa de HBO, "Real Time With Bill Maher", donde el famoso comediante Bill Maher reflexionó con humor sobre Oli London: "¿Debería celebrarle por vivir su verdad u odiarlo por apropiación cultural? (...) No tengo la definición exacta de crisis de identidad, pero debe estar cerca de cuando estás en una mesa de operaciones con tu pene afuera y dices 'córteme sólo un poco arriba'".