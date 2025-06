Ipsos: El 64% de los chilenos cree que el país está en declive, superando promedio global

La última encuesta global de la empresa de investigación de mercado Ipsos, que rastreó la percepción de más de 23 mil personas en 31 países, reveló que el 64% de los chilenos cree que el país está en declive, mientras que el 57% siente que la sociedad está fracturada, superando el promedio mundial en ambos temas.

La sexta edición del Informe de Populismo de Ipsos expuso que el 57% de los ciudadanos a nivel mundial cree que su país está en declive, mientras que el 56% respondió sentir que la sociedad en la que vive se encuentra fracturada.

One of the attractions of Populists is speaking for “the people” rather than the elite: in our latest annual study on Populism, 68% of citizens say they are ignored by the elite in their country.

