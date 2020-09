Joven viral por buscar "polola inteligente" asegura que le respondieron unas 700 mujeres

Baltazar, un joven de 19 años de Ñuñoa, provocó miles de reacciones en redes sociales luego que lo descubrieran como el autor de un cartel pegado a un árbol que se viralizó. "Se busca polola inteligente", se leía en el papel, que ganó varias críticas.

El sujeto publicó en el anuncio una serie de desafíos matemáticos cuyos resultados eran su número de teléfono y, según contó al programa "Gente Despierta", el reto fue todo un éxito pues le hablaron unas 700 mujeres, de acuerdo con sus cálculos.

"No pensé que iba a pegar tanto. Lo tiré más o menos como talla, no pensé que tanta gente lo iba a hacer", reconoció el estudiante de Ingeniería en Minas, que congeló su carrera debido a la pandemia.

Momentazo de #GenteDespierta esta mañana: encontramos a Baltazar, el joven que busca polola con fórmulas matemáticas. ¿Le resultó? ¿Lo trollearon mucho? ¿Qué tiene él para ofrecer? Acá un extracto de la conversación y el video completo en este link: https://t.co/LyCpf0MnKi pic.twitter.com/XD6O9YGVxi — Amables Oyentes / Whatsapp: +56 9 779 358 84 (@AmablesOyentes) September 1, 2020

Su número de teléfono también fue publicado en Twitter, luego que la imagen ganara fama. "Me putearon un poco", señaló, aunque cree que también hubo aspirantes que se tomaron en serio el desafío.

"Hubo unas 12 que me dijeron 'lo hice (el ejercicio), pololea conmigo' o '¿cuándo nos casamos?'. De verdad", afirmó.

Sobre el origen de la idea explicó que "no me ha ido bien con las mujeres. No sé por qué. Me rechazaron un par de veces, pero la última me dijo 'No quiero salir contigo nunca' y ahí se me ocurrió (el desafío)".