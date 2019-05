La carta de un abuelo que sufrió parálisis por un accidente cerebrovascular y emocionó a internet

A veces las redes sociales logran emocionar a miles de personas: La carta de un abuelo a su nieto se volvió viral por el tierno gesto y una profunda enseñanza de amor.

La historia fue revelada por el hijo del emisor: "Mi padre, con medio cuerpo paralizado por un ictus (accidente cerebrovascular), le envía de vez en cuando dinero a mi hijo por carta", explicó un usuario de Twitter de Barcelona.

Mi padre, con medio cuerpo paralizado por un ictus, le envía de vez en cuando dinero a mi hijo por carta. Una vez le adjuntó esto. Mi padre sigue enseñándome cosas sobre el amor incondicional. pic.twitter.com/BFEqLirCa8 — Hank Solo (@Hank_Solo) 26 de mayo de 2019

El hombre contó que esta vez el escrito era diferente y compartió la carta: "Le adjuntó esto. Mi padre sigue enseñándome cosas sobre el amor incondicional".

"Mario, te queremos mucho. Perdona por la letra que tengo", escribió el anciano esforzadamente con la mano izquierda, la única que puede mover.

La inmensa mayoría escribís que os ha emocionado. Eso dice mucho, y bueno, de vosotros. Lamento no poder contestaros a todos, pero muchas gracias a todos y cada uno de vosotros. A veces, Twitter se convierte en algo muy chulo. Esta ha sido una de esas ocasiones. — Hank Solo (@Hank_Solo) 26 de mayo de 2019

En pocos días, el tuit suma más de 26 mil me gusta y motivó a que otros usuarios compartieran historias similares con sus seres queridos.

Me has recordado esto que me escribió mi padre enfermo de Alzheimer por un cumpleaños hace años . Así que muchas gracias . pic.twitter.com/DofH8ZamrZ — BertranBlue (@BlueBertran) 26 de mayo de 2019

Me recuerda muchísimo a la letra de mi padre. Le dio un ictus también hace ahora dos años. Tiene afasia, dificultad para andar, para escribir. Pero él sigue luchando día a día a pesar de las dificultades. Es como leer algo escrito por mi propio papi. Son grandes, muy grandes. 😘 — Aimee (@Maguita_Aimee) 26 de mayo de 2019

Ay! Que he llorado! A mi madre le dio un ictus y no se mueve nada ni habla con 57 años. Un día le puse un boli en la mano y un pizarra y lo primero que escribió fue " te quiero". Todavía lloro cuando me acuerdo. — Yallegao (@yallegao) 26 de mayo de 2019