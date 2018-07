La torpeza máxima de un pasajero se viralizó en redes

Pasaron varios segundos, pero pudieron ser años: un pasajero trató de meter su maleta en la parte superior del avión con magros resultados. Lo intentó una y mil veces, sin nada de éxito.

Todo se solucionó cuando la azafata le dice que tiene que acostar la maleta para que entre en el compartimiento superior. "En serio, ¿cómo puede gente como esta sobrevivir en el mundo?!", se pregunta Larry Lee, el que captó el momento.

El video lleva más de 10 millones de reproducciones y más de 460 mil Me Gusta:

Seriously, how do people like this survive in the world?! 😳 #flying #aviation pic.twitter.com/oWiOVjjVjh