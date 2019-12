Mago español se salvó de morir por segunda vez en un año

El mago español Pedro Volta logró una "hazaña" muy difícil en el mundo de la magia: salvó su vida de milagro por segunda vez en un año y con el mismo truco acuático. Este supuesto escapista de Pontevedra, Galicia, lo hizo de nuevo.

Atado con una camisa de fuerza, intentó escapar de un cubo con agua cerrado con candados. "Fue un error de concentración, se me enganchó una correa, invertí muchos segundos... Me ofusqué en quitármela", reveló en noviembre de 2018.

"Esto hizo que me desmayase dentro del agua, perdí la consciencia. He estado cuatro minutos con parada cardiorrespiratoria", dijo el mago gallego el año pasado. Volta no cejó en su intento y repitió su acto, ahora en televisión.

El viernes pasado, en el programa de televisión "Got Talent", Volta tuvo que ser nuevamente retirado del agua en vivo tras casi dos minutos, tal como el mago Oli en la televisión chilena de los años 80'. Volta sacó su cabeza por la parte de arriba del tanque, tomó aire y, de nuevo, perdió el conocimiento ante el pánico del público y del jurado de "Got Talent". Servicios de emergencia tuvieron que atenderlo rápidamente tras sufrir un síncope. "No lo ha conseguido". El intento de 2019:

El de 2018: