Más de medio millón de personas prometen asaltar el Área 51 en búsqueda de alienígenas

Más de medio millón de personas han confirmado, a través de las redes sociales, su asistencia al asalto de la misteriosa Área 51, una zona militar en la que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos almacenarían pruebas de vida extraterrestres, según apuntan desde hace décadas diversas teorías conspirativas.

"Asaltemos el Área 51. No nos pueden parar a todos", es el lema de esta curiosa iniciativa que, tras ser publicada en Facebook, ha recibido el apoyo de 524.000 personas que, al cierre de esta nota, ya habían confirmado su asistencia a esta acción que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre.

"Nos encontraremos en la atracción del Centro Turístico Alienígena y coordinaremos nuestra entrada. Si entramos a lo bruto, nos podremos mover más rápidamente que las balas", reza la convocatoria que concluye con un mensaje contundente: "Vamos a ver a los alienígenas".

El evento en Facebook que ya ha reunido a más de 500 mil asistentes.

La acción ha sido convocada por los usuarios @smyleekun y @shitpostinginshambles.

El Área 51 es un terreno militar situado en pleno desierto de Nevada que desde hace años, debido al secretismo que lo rodea, ha estado envuelto en un halo de misterio que ha dado pie a numerosas teorías extravagantes.

Una de las más extendidas es la de que el Gobierno empleó este árido terreno militar para esconder de las miradas curiosas toda prueba de vida extraterrestre.

De hecho, la Administración estadounidense nunca reconoció la existencia de esta instalación militar hasta agosto de 2013, cuando la CIA desclasificó una serie de documentos que confirmaban la existencia de la base militar.

Esa teoría sostienen, entre otras cosas, que allí se trasladaron los restos de una supuesta nave extraterrestre que se habría estrellado en Roswell, en Nuevo México, en julio de 1947.

Aluvión de memes

La iniciativa, además de un sorprendente respaldo popular, ha generado un aluvión de memes, con imágenes de hombrecillos verdes y diversos símbolos de la cultura "freak".

how instagrams gonna be looking after the successful area 51 raid pic.twitter.com/fnrnE9qeP7 — gage (@itsgagehoe) 12 de julio de 2019

El alien ayudándome con las compras luego de su rescate en el #Area51 pic.twitter.com/4OGvxyeoqL — Alisse (@lisCastle_) 12 de julio de 2019

The aliens in Area 51 when they start hearing the gun shots pic.twitter.com/1tAOOrYPok — Courtney (@okayyxcourtneyy) 12 de julio de 2019