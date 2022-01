Modelo de OnlyFans tiene dos vaginas: "Uso una para el trabajo y otra para mi vida personal"

Evelyn Miller se enteró a los 20 años que tenía una malformación congénita llamada útero didelfo, por la que su cuerpo tiene dos vaginas, dos úteros y dos cérvix. Ahora, gracias a ello, es todo un éxito en la plataforma para adultos OnlyFans.

"He sido muy, muy exitosa", contó en una entrevista con Metro, a quienes reveló que recorrió el mundo ganando dinero como trabajadora sexual durante siete años. Tras retirarse pasó a las ventas de contenido erótico online, en lo que gana millones de pesos mensualmente.

La australiana confesó que su rara malformación le permitió "usar una vagina para el trabajo y otra para mi vida personal, lo que hace todo mucho más fácil emocional y físicamente".

La mujer de 31 años ahora es feliz: En 2021 tuvo a su primer hijo y actualmente está embarazada otra vez, con 13 semanas. "Mi doctor nos dijo que (junto a su pareja) escogiéramos un lado. Teóricamente, podría tener dos bebés a la vez, si quisiera, pero sería difícil para mi cuerpo", señaló Miller.

"Cuando me di cuenta de que tener dos vaginas no me afectaba negativamente, lo declaré públicamente en Reddit, las redes sociales y OnlyFans, y desde entonces ha sido una locura", relató.