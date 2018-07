Mujer apuñaló a su amiga 17 veces en medio de juego sexual

Se conocían desde que tenían siete años y eran mejores amigas. Pero un día todo cambió. En una fiesta se dieron un beso y terminaron realizando un juego sexual con resultados macabros.

Sarah Holden, de 25 años, estaba amarrada en una cama cuando su amiga Shaunna Littlewood se acercó a ella y le dijo al oído "Perdón princesa". Luego de ello la apuñaló 17 veces en su cuello, cara, piernas y abdomen.

"Sigo sin entender porqué Shaunna me atacó y dudo que alguna vez lo sepa" dijo a Daily Mail la mujer atacada.

Esa noche tuvieron unas copas de más y luego de besarse timidamente acabaron llegando a la pieza de Littlewood. "Me corrí para preguntarle si estaba segura, temí que eso hiciera incómoda nuestra amistad", recuerda la mujer.

Luego su hasta entonces amiga le preguntó si podía amarrarla a la cama. Pero en medio del juego sexual, reapareció con un cuchillo. "Confiaba en ella y nunca podría haber imaginado lo que pasó después", agregó.

Holden se salvó casi de milagro. Tenía un pulmón perforado, sangramiento interno, lesiones en sus cuerdas vocales y requirió de más de 50 puntos en la cara, además quedó llena de cicatrices.

"Cuando desperté estaba en el hospital rodeada de mis seres queridos. Estaba devastada", admitió.

Littlewood fue condenada a cadena perpetua luego de confesar el intento de homicidio que contaba con un antecedente. En 2014 también había sido condenada por la justicia por un ataque contra una mujer, a quien golpeó en la cabeza.

"Estábamos pasando un buen rato y algo la transformó en un monstruo. No solo destrozó nuestra amistad, sino que también me destrozó a mí literalmente", dijo Holden, agregando que "ahora no puedo confiar en nadie y las cicatrices me hicieron insegura y avergonzada de mi cuerpo. Creo que nunca la perdonaré".