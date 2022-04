Mujer se casó con su gata para evitar que las separen: "No puedo estar sin ella"

Deborah Hodge, una mujer de 49 años de Londres, Inglaterra, se casó con su mascota, una gata llamada India, para así evitar que sus arrendadores las separen.

La británica, madre de dos hijos, se enfrentaba a un eventual desalojo de su hogar, pues sus nuevos arrendadores no permitían mascotas. Ante eso, tomó una drástica decisión.

"La amo. No tenemos una relación sexual, pero nunca quiero estar sin ella. Ya tuvimos que perder a dos de nuestros perros y a Jamal (otro gato). Yo no puedo estar sin ella", dijo Hodge a la agencia SWNS.

Según explicó, ya había tenido que despedirse de tres mascotas y no quiso pasar por eso otra vez.

A India la adoptó en 2017 y es parte de su familia. La gatita sufrió un accidente en 2020 y perdió una pata, por lo que constantemente está en los brazos de Deborah para buscar cariño y apoyo.

"Me quedan mis últimas monedas. No tengo nada que perder, así que me casé con mi gata", dijo a Wales Online. Ahora la mujer espera que sus arrendadores hayan quedado impresionados por el compromiso que tiene a quedarse con su gata.