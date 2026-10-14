No hay tal estatua: Baphomet en Ciudad de México es un bulo

Varias cuentas en redes sociales, incluyendo algunas de medios, comenzaron a reportar el pasado 10 de octubre sobre la presencia de una "estatua de Baphomet", en una casa del acomodado barrio Jardines del Pedregal, en Ciudad de México.

Sin embargo, la historia resultó ser falsa, como constató Diario de México, que incluso llegó a "preguntar a vecinos de la colonia, sin resultado alguno", concluyendo que "no hay videos, testimonios, reportes o mención alguna de dicha estatua".

La imagen, manipulada con inteligencia artificial, rememora un caso real, pero registrado en 2023 en Brasil, en la localidad de Alvorada, en Porta Alegre.

Ahí, una mujer sí desplegó una escultura de casi dos metros con la figura, asegurando que rendía culto a Belzebú, aunque en la historia el Baphomet se ha asociado a los Templarios, la masonería y .-ya en el siglo pasado- al ocultismo o satanismo.

No obstante, la actual representación data de 1854, cuando el ocultista francés Éliphas Lévi lo dibujó como representación del "equilibrio universal", con la unión de los opuestos: algo masculino y femenino, y de luz y oscuridad, simultáneamente.