¡Para el estrés!: Iniciativa de Islandia invita a grabarse gritando para reproducirlo en lugares desiertos

El año 2020 ha sido difícil para muchos por el encierro y la pandemia de coronavirus que nos afecta. En este contacto y para los que no pueden más con su estrés, el Consejo de Turismo de Islandia creó una novedosa forma de liberar emociones.

"Has pasado por muchas cosas este año y parece que necesitas un lugar perfecto para dejar salir tus frustraciones. Algún lugar grande, vasto e intacto. Parece que necesitas Islandia", dice el mensaje que invita a personas de todo el mundo a grabar su grito más fuerte.

Éstos serán reproducidos en los parajes más espectaculares y desiertos del país. Además, están disponibles en la página web del organismo, donde se pueden escuchar los de otras personas.

"Si esto te ayuda, pon tus manos sobre tu vientre y respira profundo antes de comenzar", dice uno de los consejos.

