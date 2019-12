La reportera de TVE Natalia Escudero se contagió del entusiasmo y la alegría de los premiados en en sorteo de Navidad en San Vicente del Raspeig, en Alicante. "Esta es una fotocopia de mi décimo. No trabajo mañana", celebró la periodista, rodeada de otros afortunados. Fue tanto el entusiasmo al aire y críticas en redes que Escudero pidió perdón y aclaró que no había ganado, como dijo, el premio gordo de 400 mil euros (unos 330 millones de pesos). "Es cierto que me ha invadido la emoción (...) Los últimos meses están siendo difíciles para mí por motivos personales, y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados, pero no he mentido ni manipulado", dijo. El "pellizco" es un premio de 5.000 euros, unos 4,2 millones de pesos chilenos.

