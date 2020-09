Tiernas imágenes sacaron aplausos en redes sociales luego que un perrito callejero en Turquía interrumpiera la actuación de un grupo teatral. Cuando un actor fingió estar "herido", el can se acercó a darle su apoyo. "Mi personaje estaba con mucho dolor. Al principio sentí calor en la cara y pensé que era una compañera de elenco. Me emocionó y me puso feliz el perro con sus besos. Era como un ángel", declaró el actor Numan Ertuğrul Uzunsoy a The Dodo.

