PinkyDoll y la tendencia NPC: Joven viral en TikTok gana 5 millones al día

Si dedicas alguna parte de tu día a revisar las redes sociales, quizás ya la has visto. PinkyDoll es una tiktoker canadiense que saltó a la fama en las últimas semanas por sus extrañas transmisiones en vivo, en las que sus seguidores le envían donaciones de dinero mientras ella solo repite tres o cuatro frases.

La joven de 27 años ha tenido tanto éxito que, según contó a The New York Times, puede llegar a ganar 7.000 dólares por día, unos 5.600.000 pesos chilenos, contando TikTok, Instagram y OnlyFans.

En sus videos en vivo, PinkyDoll -cuyo nombre real es Fedha Sinon- simula ser un NPC (non playable character o personaje no jugable, en español) de los videojuegos, repitiendo las mismas frases o sonidos como reacción a los regalos que le envían.

"Yo solo trataba de verme linda y recuerdo que alguien me dijo que parecía un NPC y me empezaron a mandar una tremenda cantidad de dinero", dijo Sinon al citado medio.

"Es entretenido. Podría estar sentada (transmitiendo) todo el día, pero tengo un hijo y tengo que comer", reveló la joven, que antes trabajó como stripper, fue dueña de un negocio de limpieza y recién este año empezó en TikTok.

"Ice cream so good" (Helado, muy bueno) es una de las frases que la hizo conocida y llevó a que se transforme en meme. Asimismo, creó una tendencia viral, pues ya existen otras streamers que siguieron sus pasos a lo NPC, como Cherry Crush y Natuecoco.

