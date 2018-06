Polémica en Perú por programa racista contra los seleccionados

La fiebre mundialista que se vive en Perú, muy similar que se produjo en Chile para Francia 98, ha llegado a tal extremo que buscar aprovecharse del éxito futbolístico a cualquier costo.

En el programa "En boca de todos", de América TV, hubo un hecho que fue calificado de racista en redes sociales: el tema eran los retoques que deberían hacerse los futbolistas para salir bien en la figurita del álbum.

En el programa invitaron a un cirujano para que analice qué hacer con los deportistas de la selección peruana para "mejorarlos". Al jugador Christian Ramos, el especialista dijo que "debido a su raza", el futbolista peruano tiene la nariz ancha.

A los futbolistas Alberto Rodríguez y al delantero Raúl Ruidíaz le tendrían que operar la nariz, además recomendaron que al gran defensa de la selección peruana le tendrían que reducir las orejas.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar: "Señores de América TV, usar su señal para decirle a los niños, niñas y jóvenes -en particular a los afrodescendientes-, que sus bellos rasgos no lo son y que podrían lucir 'bien' es racismo puro y duro".

El posteo, que tiene casi 10 mil compartidos:

El programa: