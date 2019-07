Preparan funeral de Bianca Devins, la joven influencer que fue asesinada por su pololo

El funeral de Bianca Devins, una estrella de Instagram con miles de seguidores y que fue asesinada el pasado domingo por su novio, será el viernes en Utica, al norte del Estado de Nueva York, según su obituario hecho público este miércoles.

Devins fue decapitada por su pololo, con quien salía desde hace dos meses y al que conoció por Instagram, después que ambos discutieran a la salida de un concierto en la ciudad de Nueva York.

Se cree que el origen de la riña fue un ataque de celos y la discusión se extendió durante los 400 kilómetros de recorrido en auto de vuelta desde Nueva York a su ciudad.

A la mañana siguiente, Brandon Clark, de 21 años, degolló a la joven y avisó a las autoridades, pero antes publicó en redes sociales fotos del crimen.

Cuando llegó la Policía, el joven intentó suicidarse, un acto del que también tomó una foto para compartirla a través de una historia de Instagram, aunque fue rápidamente llevado al hospital, donde fue operado.

Junto al cadáver de la joven encontraron una pintada en spray con el mensaje "may you never forget me" (para que nunca me olvides).

Devins era una personalidad muy conocida en internet, sobre todo en la red social Instagram, donde contaba con 170.000 seguidores.

"Nuestra familia está devastada por la pérdida de nuestro bello ángel, Bianca. Nuestras vidas han cambiado para siempre; nuestros corazones están rotos. Mi corazón está completamente destrozado, después de haber perdido a mi mejor amiga", dijo la madre de la joven, Kimberly Devins, en un comunicado.

"Aunque no pude estar ahí para protegerla de este violento final, ahora seré su voz para difundir el mensaje de amor y no violencia", añadió.

El funeral tendrá lugar el viernes, en tanto que el velatorio será mañana jueves, también en la localidad neoyorquina de Utica.

En lugar de flores, la familia pidió a través del obituario que se done dinero a un fondo creado en su nombre para el pago de becas para estudiar, a cuidado de The Community Foundation.

Nacida el 2 de octubre de 2001, la joven se había graduado recientemente del instituto y estaba a punto de ingresar en la universidad.

Definida como "una aspirante a modelo y artista talentosa", Devins amaba tocar el ukulele y a los animales.

"Bianca era muy atenta y compasiva, ayudó a muchos de sus amigos en sus tiempos difíciles. Su pasión, la que quería seguir en su futuro profesional, era la de ayudar a adolescentes en problemas", aseguran.