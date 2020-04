Profesor perdió su trabajo por un favorito porno de su navegador

Un simple favorito en su navegador le costó el trabajo. El profesor de la Universidad de Miami, John Peng Zhang, fue despedido después de compartir su pantalla con los estudiantes, los que pudieron ver un enlace porno.

Los estudiantes compartieran videos e imágenes en las redes sociales de una pantalla compartida en Zoom durante la clase con el instructor de análisis de negocios. Un tiktok se viralizó con el momento en que se leía: "busty college girls" ("universitarias con pechos grandes").

Según el periódico estudiantil Hurricane, los alumnos se dieron cuenta, pero el docente continuó con su clases como si no sucediera, detalla el New York Post. Fueron ocho segundos de evidencia que se volvieron virales en TikTok con 800.000 visitas.

"No sé cómo sucedió. No lo vi, estoy bastante seguro de que todos lo han hecho. Mis disculpas a la clase", explicó el profesor, quien hizo algunas clases más hasta que le cancelaron la clase. El clip fue borrado, pero ya era tarde: el profesor ya no sigue en la Universidad de Miami.

El momento: