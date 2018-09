Profesora fue despedida por ponerles un cero a sus alumnos

Una profesora de una escuela de enseñanza media de Florida (EE.UU.) fue despedida de su cargo por ser demasiado estricta: les puso un cero a algunos de sus alumnos que no entregaron un trabajo a tiempo.

La profesora Diane Tirado dejó un mensaje en una pizarra a sus alumnos: "Adiós chicos. La Sra. Tirado los quiere y les desea lo mejor en la vida. Me han despedido por no darles un 50 por ciento por no haber entregado nada".

La política de "no-cero" en la escuela West Gate K-8, en Port St. Lucie, determina que la nota más baja que se le puede otorgar a un estudiante es el 50% (o sea, un 5), incluso si no se entrega nada.

El post recibió muchos comentarios de internautas indignados por su despido. "Si no hay nada para calificar, ¿cómo puedo darle a alguien un 50%?", dijo la profesora, quien se convirtió en celebridad.

En un nuevo mensaje, Tirado agradeció el apoyo recibido y explicó las razones por las que qué cree que la enseñanza no debería tomarse como un asunto a la ligera.