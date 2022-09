"Se atascó": Joven tenía sexo con su pololo y acabó hospitalizada

Una mujer se volvió viral tras compartir una íntima anécdota en TikTok, siguiendo una tendencia en la que distintos usuarios contaban el "peor día de su vida". La joven, identificada como Caitlin Savage, reveló cómo terminó hospitalizada después de tener sexo con su pololo y sufrir un accidente con un juguete.

La estudiante de enfermería lo definió así: "La lección del día: no pongas las cosas donde no deben ir".

"Básicamente, lo que ocurrió fue que mi novio y yo teníamos sexo delicioso y decidimos poner algo en mi trasero", relató la joven viral, según recoge Daily Star.

Pero las cosas no salieron bien: "Obviamente, el vibrador se atascó. No pude sacarlo, lo intenté todo, me senté en el inodoro, usé lubricante y, literalmente, no salía nada".

"Tuve que ir al hospital. Fue humillante. Nunca he estado más avergonzada en toda mi vida. No podía hablarle a los médicos al respecto (...) tuvieron que ponerme a dormir para quitarme este vibrador, como para una operación, porque estaba muy arriba. No habría sido capaz de sacarlo yo misma", continuó explicando.

Después que el procedimiento resultó exitoso, los médicos le preguntaron si quería de vuelta el juguete sexual: "Me lo dieron en una bolsa negra y yo estaba como 'no, gracias'".