Se resbaló en vivo para la TV y su caída se viralizó: "Soy una estrella"

La caída de un hombre luego de resbalar en la calle sacó carcajadas en redes sociales, ya que justo pasó cuando una cámara transmitía imágenes en vivo para un programa de televisión en Madrid, España.

El propio joven que protagonizó la secuencia fue quien viralizó el video.

"Soy una estrella de la televisión, me he resbalado en directo para todo Madrid. Me meo cada vez que lo veo JAJAJAJAJAJA", escribió el periodista español Raúl Santana.

"Soy una estrella de la televisión, me he resbalao en directo para todo Madrid 🤣🤣🤣🤣🤣



Me meo cada vez que lo veo JAJAJAJAJAJA

Su publicación tiene casi 100 mil Me Gusta y provocó cientos de reacciones.

